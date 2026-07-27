Фитнес-тренер Колоколова: «Летом пьем много воды, поэтому нужны лимфодренажные тренировки»

Эксперт советует сочетать силовые тренировки, лимфодренаж и прогулки на свежем воздухе Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

До конца сезона отпусков остается чуть больше месяца, и привести тело в форму еще возможно. Фитнес-тренер Кристина Колоколова рассказала «Горсайту», какие тренировки помогут улучшить физическую форму без жестких диет.

По словам тренера, попытки быстро похудеть только за счет строгих ограничений в питании могут привести к потере мышечной массы, усталости, раздражительности и проблемам с желудочно-кишечным трактом. Поэтому важно сочетать сбалансированное питание с физической активностью.

Летом Кристина Колоколова рекомендует делать акцент на лимфодренажных тренировках, которые помогают уменьшить отеки, не отказываться от силовых упражнений для поддержания мышц и заменить часть кардионагрузок прогулками и активностями на свежем воздухе.

Также специалист советует увеличить количество белка, овощей и фруктов в рационе, а для снятия мышечного напряжения уделять внимание растяжке и миофасциальному релизу (МФР).

Самыми энергозатратными летними видами активности тренер назвала велосипедные прогулки, катание на роликах и плавание. Кроме того, подойдут пляжный волейбол, сапбординг, походы и обычная ходьба.

Для домашних тренировок эксперт рекомендует использовать степпер или мини-беговую дорожку, а также выполнять три базовых упражнения: приседания с собственным весом, ягодичный мостик с удержанием на одной ноге и упражнение «альпинист». Каждое из них следует выполнять по 30–40 секунд в 3–4 подхода.

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