Мост через реку Тула в Новосибирске готов на 70%

Ремонт моста через реку Тула в Новосибирске идет с опережением графика. Фото: канал Максима Кудрявцева в МАКС

В Новосибирске активно идет капитальный ремонт моста через реку Тула в районе улицы Петухова. Работы выполняют с опережением графика, и сейчас объект готов на 70%. Строители уже возвели фундамент и опоры, установили балки и подготовили дорожное полотно. Об этом в своем канале в МАКС рассказал мэр Максим Кудрявцев.

В ближайшее время специалистам нужно обустроить систему водоотведения с очистными сооружениями, укрепить русло реки и откосы, а также уложить новый асфальт. Запустить движение по мосту планируют уже в конце сентября.

Объект возводят в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Общая стоимость работ составляет почти 560 миллионов рублей. Новый мост поможет разгрузить дороги в Кировском и Ленинском районах города. Этот проект станет завершающим в текущем цикле обновления дорожной сети, так как строители уже обновили путепроводы на улицах Фрунзе и Добролюбова, а также мосты через реки Иню и 2-ю Ельцовку.

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