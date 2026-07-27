Под Новосибирском обнаружили гриб из Красной книги с резким запахом

В Новосибирской области нашли редкий гриб Мутинус Равенеля. Фото: предоставлено Марией

В Новосибирской области обнаружили редкий гриб Мутинус Равенеля, который занесен в Красную книгу. Местные жители нашли необычное растение, которое растет прямо из яйцевидного образования. Жительница Затулинки Мария рассказала КП-Новосибирск, что такие грибы появляются на ее участке уже несколько лет подряд. По ее словам, сильный запах чувствуется только при близком контакте.

Ранее миколог Ирина Филиппова объяснила, что у этого гриба очень необычный жизненный цикл. Сначала он выглядит как светлое «ведьмино яйцо», а затем всего за несколько часов из него вырастает ножка высотой до 15 сантиметров. Резкий и неприятный запах нужен грибу, чтобы привлекать мух и других насекомых. Они переносят споры и помогают грибу размножаться.

В народной медицине ценят именно гриб на стадии «яйца», но ученые предупреждают об опасности. На этом этапе его очень легко перепутать с яйцом бледной поганки, которая смертельно ядовита. Самостоятельно собирать такие грибы нельзя. Взрослый гриб Мутинус Равенеля также является несъедобным.

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