Новосибирцев предупредили о новом пике активности мошек в конце июля

Энтомолог рассказала, как защититься от насекомых и чем опасны их укусы Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В конце июля — начале августа в Новосибирской области ожидается новый пик активности мошек. По словам специалистов, их численность вырастет из-за обильных осадков и большого количества водоемов. Об этом пишет VN.RU.

Как сообщила кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Университета биотехнологий Екатерина Гризанова, кусаются только самки мошек — кровь им необходима для вынашивания оплодотворенных яиц. Самцы питаются нектаром растений и для человека опасности не представляют.

Мошки находят жертву по выделяемому углекислому газу и теплу тела. Они активны только на открытом воздухе и в светлое время суток. Чаще всего насекомые нападают утром с 5:00 до 9:00 и вечером с 18:00 до 23:00.

Для защиты специалист рекомендует использовать репелленты. Кроме того, безопасным средством для детей и взрослых остается ванилин.

Врачи городской клинической больницы № 34 предупреждают, что укусы мошек могут вызвать сильный зуд, аллергические реакции, а в тяжелых случаях — отек Квинке. При множественных укусах возможны повышение температуры и признаки интоксикации.

После укуса ранку рекомендуют обработать перекисью водорода, хлоргексидином или мирамистином. При выраженном зуде и отеке можно использовать антигистаминные препараты, а также мази или кремы с кортикостероидами.

Медики отмечают, что отек после укуса может сохраняться несколько дней, а следы — до двух-трех недель. Особенно внимательно следует относиться к укусам в области голеней и щиколоток, где длительный отек способен привести к нарушению кровообращения и развитию заболеваний сосудов.

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