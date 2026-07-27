В Новосибирске женщина-водитель сбила мальчика на СИМ

В Новосибирске 13-летний мальчик пострадал в результате наезда автомобиля. Фото: ГАИ Новосибирска

В Ленинском районе Новосибирска днем 27 июля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием подростка. Женщина-водитель за рулем Toyota Rav-4 сбила школьника на средстве индивидуальной мобильности (СИМ) у дома 12 на улице Ватутина. Об этом сообщили в ГАИ Новосибирска.

Водитель ехала по улице Пермитина и на регулируемом перекрестке начала поворачивать налево. В этот момент в нее врезался 13-летний мальчик, который ехал на средстве индивидуальной мобильности. Подросток пересекал проезжую часть справа налево, когда произошло столкновение.

В результате аварии ребенок получил травмы. Его доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. На месте происшествия работал наряд ДПС. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

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