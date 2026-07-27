Новосибирским школьникам напомнили о сокращенной первой учебной неделе

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Первая учебная неделя нового учебного года для большинства школьников будет четырехдневной. Занятия начнутся во вторник, 1 сентября.
По производственному календарю, День знаний не является нерабочим праздничным днем, поэтому школьники приступят к занятиям 1 сентября.
Для учеников с пятидневной учебной неделей первые занятия продлятся четыре дня — со вторника по пятницу, с 1 по 4 сентября.
В школах с шестидневной учебной неделей первая учебная неделя завершится в субботу, 5 сентября.
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