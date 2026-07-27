Новосибирским школьникам напомнили о сокращенной первой учебной неделе

В 2026 году День знаний выпадает на вторник Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Первая учебная неделя нового учебного года для большинства школьников будет четырехдневной. Занятия начнутся во вторник, 1 сентября.

По производственному календарю, День знаний не является нерабочим праздничным днем, поэтому школьники приступят к занятиям 1 сентября.

Для учеников с пятидневной учебной неделей первые занятия продлятся четыре дня — со вторника по пятницу, с 1 по 4 сентября.

В школах с шестидневной учебной неделей первая учебная неделя завершится в субботу, 5 сентября.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX