В Новосибирской области за полгода сахар подорожал на 7,2%

Цены на сахар в Новосибирской области выросли до 76,47 рубля за килограмм. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области зафиксировали резкий рост цен на сахар. Согласно актуальным данным Новосибирскстата, в июне 2026 года стоимость одного килограмма продукта составила 76,47 рубля.

Если сравнить эти показатели с началом года, то станет заметно, насколько выросли расходы покупателей. В январе 2026 года сахар стоил 71,27 рубля за килограмм. Таким образом, всего за пять месяцев цена увеличилась на 7,2%, или на 5,19 рубля.

Также можно проследить динамику в годовом выражении. В июне прошлого года килограмм сахара обходился жителям региона в 72,88 рубля. Это означает, что за год стоимость продукта выросла на 3,59 рубля.

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