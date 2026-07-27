Новосибирские легкоатлеты завоевали золото и серебро чемпионата России

Мария Ермакова выиграла бег на 10 000 метров, а Олег Сомов стал вторым на дистанции с препятствиями Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирские спортсмены успешно выступили на чемпионате России по легкой атлетике, который проходил с 23 по 26 июля в Екатеринбурге. В их активе золотая и серебряная медали. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Мария Ермакова стала двукратной чемпионкой России в беге на 10 000 метров. Самую длинную дистанцию турнира спортсменка преодолела за 33 минуты 26,97 секунды, показав лучший результат сезона.

На последних кругах Ермакова обошла лидера российского сезона Анну Мокину и финишировала с преимуществом в три секунды.

Серебряную медаль на дистанции 3 000 метров с препятствиями завоевал Олег Сомов. Он показал результат 8 минут 36,34 секунды, установив личный рекорд.

Обоих спортсменов тренирует Сергей Наумов.

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