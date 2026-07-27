В Ленинском районе Новосибирска восстановили подачу электричества

В Новосибирске завершили ремонт кабельной линии в Ленинском районе. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна. Перейти в Фотобанк КП

В Ленинском районе Новосибирска полностью восстановили электроснабжение после повреждения кабельной линии. Специалисты компании «Россети Новосибирск» завершили все аварийно-восстановительные работы в установленные сроки.

Проблема затронула жителей многоквартирного дома на улице Титова и жителей близлежащего частного сектора. Для устранения аварии на место направили три бригады. Всего в работах участвовали 10 специалистов и 5 единиц спецтехники, включая электротехническую лабораторию. Энергетики обследовали линию с помощью специального оборудования, нашли место повреждения и заменили нужный участок кабеля.

Пока ремонтники чинили линию, часть потребителей обеспечили электричеством через дизельный генератор. Это позволило жителям дома на Титова и половины домов в частном секторе не оставаться без света в течение выполнения работ. Сейчас подача энергии во всем районе возобновлена в полном объеме.

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