В Новосибирске назначили нового главного врача городской больницы № 3

Медучреждение возглавил хирург и организатор здравоохранения Артем Ваштаев Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий представил коллективу городской больницы № 3 нового главного врача. Им стал Артем Ваштаев. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Новосибирской области.

До назначения Артем Ваштаев занимал должность заместителя главного врача по медицинской части Центральной клинической больницы.

Как отметил министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий, новый руководитель имеет большой опыт как в практической медицине, так и в организации здравоохранения.

— Я уверен, большой опыт Артема Петровича, в том числе по организации регионального сосудистого центра на базе ЦКБ, по внедрению современных малоинвазивных и эндоскопических методов диагностики и лечения пациентов, даст вашему медицинскому учреждению новые возможности для развития, — подчеркнул Ростислав Заблоцкий.

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