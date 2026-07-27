В Новосибирске устраняют аварию на шахтном коллекторе в Горском микрорайоне

В Горском микрорайоне Новосибирска восстанавливают шахтный коллектор. Фото: прокуратура Новосибирской области

В Горском микрорайоне Новосибирска ликвидируют последствия аварии на шахтном коллекторе. Прокуратура Ленинского района взяла под контроль процесс устранения последствий этой ситуации. После вмешательства ведомства рабочие начали активнее очищать трубопровод от засора. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Сейчас МУП «Горводоканал» проводит аварийно-восстановительные работы. На объекте задействовали 15 человек и 7 единиц специальной техники. Сначала специалисты прочистят пространство внутри труб, а затем приступят к ремонту самого коллектора.

Прокуратура продолжает следить за тем, как проходят восстановительные мероприятия. В планах коммунальных служб – полное восстановление работоспособности системы после устранения всех повреждений и засоров.

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