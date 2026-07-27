В Кузбассе в ДТП с фурой маркетплейса погиб водитель пикапа

От удара 42-летний водитель пикапа из Приморского края погиб на месте. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ижморском округе Кузбасса на трассе Р-255 произошло смертельное ДТП с участием пикапа и грузовой фуры крупного российского маркетплейса. Об этом сообщает VSE42.Ru со ссылкой на очевидцев и ГИБДД Кузбасса.

Выяснилось, что водитель «СсангЙонг» буксировал на жесткой сцепке «Киа Ниро», выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с грузовиком «Джак K7», принадлежащим маркетплейсу. От удара 42-летний водитель пикапа из Приморского края погиб на месте. Обе легковушки превратились в груду металла.

Сотрудники ГИБДД Кузбасса призывают водителей соблюдать правила расположения транспортных средства на проезжей части.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX