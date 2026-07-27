В Новосибирске на сцене НОВАТа впервые поставят оперу «Маддалена»

В Новосибирске покажут оперу Прокофьева «Маддалена». Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске на Малой сцене театра НОВАТ состоится премьера оперы Сергея Прокофьева «Маддалена». Показ пройдет 16 и 17 октября. Эту мистическую постановку впервые представят зрителям в данном театре. Режиссером спектакля станет Илья Андрияхин, выпускник ГИТИСа. Его работа является частью проекта по поддержке молодых деятелей музыкального театра, который развивает Вячеслав Стародубцев. Об этом сообщили в пресс-службе НОВАТа.

Сюжет оперы разворачивается в Венеции. В центре истории стоит роковая красавица Маддалена, которая оказывается в центре любовного треугольника между художником Дженаро и алхимиком Стеньо. В своей постановке режиссер решил провести эксперимент и дополнил партитуру Прокофьева сонатой композитора и романсом Мясковского.

Работу над спектаклем театр НОВАТ готовит вместе с Новосибирской государственной консерваторией имени М. Глинки. Дирижером-постановщиком выступит студент консерватории Андрей Березин, а художником по костюмам и декорациям станет Елена Соловьева. Постановка приурочена к юбилейному году творчества Прокофьева.

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