Роспотребнадзор предупредил о небезопасной воде в водоемах Новосибирска

Пробы не соответствуют гигиеническим нормативам Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области в период купального сезона Роспотребнадзор проводит усиленный мониторинг качества воды. По результатам исследований от 8 и 10 июля 2026 года пробы воды в ряде водоемов не соответствуют гигиеническим нормативам. Об этом сообщила пресс-служба администрации Кировского района Новосибирска.

Ведомство настоятельно рекомендует жителям и гостям региона соблюдать правила безопасности нахождения в воде.

Купание в местах, где вода не соответствует нормативам, может привести к инфекционным заболеваниям.

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