В Новокузнецке ночной пожар уничтожил баню и повредил крышу жилого дома

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП
В Куйбышевском районе Новокузнецка в ночь на 27 июля вспыхнул пожар на жилом участке – сгорела баня и часть кровли дома. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Кемеровской области.
Огонь мгновенно перекинулся с бани на жилой дом. Крыша частично обрушилась. Баня уничтожена полностью. В МЧС России по Кузбассу рассказали, что общая площадь пожара составила 124 квадратных метра. Погибших и пострадавших нет – все успели выйти на улицу.
На тушение выезжали 18 пожарных и 5 единиц техники. Спасатели напоминают владельцам частных домов о необходимости следить за печами и дымоходами.
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