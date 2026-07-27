В Новосибирской области увековечат память жертв геноцида в годы войны

Проект закона одобрен Правительством региона под председательством губернатора Андрея Травникова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области активизируют работу по увековечению исторической памяти в годы Великой Отечественной войны. Соответствующий проект закона рассмотрен 27 июля на заседании Правительства региона, которое прошло под председательством Губернатора Андрея Травникова.

С основным докладом выступил заместитель Председателя Правительства – министр региональной политики Новосибирской области Роман Бурдин. Он подчеркнул, что проект закона принимается в соответствии с федеральным законом «Об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».

В соответствии с документом Правительством Новосибирской области будут разработаны нормативно-правовые документы, установлен порядок проведения поисковой работы и осуществления контроля за ее проведением на территории региона. Также будут организованы мероприятия по увековечению памяти жертв геноцида, включая решения о захоронении непогребенных останков и перемещении захоронений.

Проект закона одобрен Правительством региона и будет направлен на рассмотрение в Законодательное Собрание Новосибирской области. Правительство уделяет особое внимание сохранению исторической памяти и увековечению подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны.

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