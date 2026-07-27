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НовостиОбщество27 июля 2026 9:34

В Новосибирской области увековечат память жертв геноцида в годы войны

Проект закона одобрен Правительством региона под председательством губернатора Андрея Травникова
Екатерина ХАЛИМОВА
Проект закона одобрен Правительством региона под председательством губернатора Андрея Травникова

Проект закона одобрен Правительством региона под председательством губернатора Андрея Травникова

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области активизируют работу по увековечению исторической памяти в годы Великой Отечественной войны. Соответствующий проект закона рассмотрен 27 июля на заседании Правительства региона, которое прошло под председательством Губернатора Андрея Травникова.

С основным докладом выступил заместитель Председателя Правительства – министр региональной политики Новосибирской области Роман Бурдин. Он подчеркнул, что проект закона принимается в соответствии с федеральным законом «Об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».

В соответствии с документом Правительством Новосибирской области будут разработаны нормативно-правовые документы, установлен порядок проведения поисковой работы и осуществления контроля за ее проведением на территории региона. Также будут организованы мероприятия по увековечению памяти жертв геноцида, включая решения о захоронении непогребенных останков и перемещении захоронений.

Проект закона одобрен Правительством региона и будет направлен на рассмотрение в Законодательное Собрание Новосибирской области. Правительство уделяет особое внимание сохранению исторической памяти и увековечению подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны.

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