В Новосибирске на Красном проспекте выявили незаконную рекламу

Владельцу бизнеса выдали предписание убрать рекламу. Фото: мэрия Новосибирска

Участники штаба по благоустройству и облику Новосибирска провели очередной рейд по Красному проспекту. Инспекторы проверили состояние витрин, чистоту окон, фасады зданий и наличие урн. В ходе проверки специалисты обнаружили незаконные рекламные объекты: штендер и две флаговые конструкции. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Начальник управления наружной рекламы мэрии Новосибирска Алексей Ярик пояснил, что такие конструкции, как штендеры, запрещено устанавливать в городе. Флаги разрешено использовать только автомобильным дилерам, гостиницам и торговым центрам, к которым данная организация не относится.

Представителю собственника вручили предписание на месте. У владельца есть сутки, чтобы убрать конструкции. Если этого не сделать, документы передадут монтажникам для принудительного демонтажа. В таком случае все расходы на работы взыщут с собственника.

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