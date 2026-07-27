В Кузбассе продлили арест троим обвиняемым в убийстве подростка

Все трое проходят по статье об убийстве из хулиганских побуждений. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе суд продлил арест троим мужчинам, обвиняемым в убийстве 17-летнего подростка. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-центр судов Кузбасса.

Трагедия произошла в ночь на 31 мая. По версии следствия, мужчины выследили подростка через тепловизор, приняв его за дичь, и выстрелили. Несовершеннолетний скончался на месте. Подозреваемых задержали на следующий день.

Суд отправил их под стражу до 31 июля, но следствие добилось продления – теперь обвиняемые останутся в СИЗО как минимум до 31 августа. Все трое проходят по статье об убийстве из хулиганских побуждений. Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

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