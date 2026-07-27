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НовостиПроисшествия27 июля 2026 9:21

В Кузбассе продлили арест троим обвиняемым в убийстве подростка

Мужчины застрелили юношу, приняв его за зверя
Валерия МОРГУНЕНКО
Все трое проходят по статье об убийстве из хулиганских побуждений.

Все трое проходят по статье об убийстве из хулиганских побуждений.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе суд продлил арест троим мужчинам, обвиняемым в убийстве 17-летнего подростка. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-центр судов Кузбасса.

Трагедия произошла в ночь на 31 мая. По версии следствия, мужчины выследили подростка через тепловизор, приняв его за дичь, и выстрелили. Несовершеннолетний скончался на месте. Подозреваемых задержали на следующий день.

Суд отправил их под стражу до 31 июля, но следствие добилось продления – теперь обвиняемые останутся в СИЗО как минимум до 31 августа. Все трое проходят по статье об убийстве из хулиганских побуждений. Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

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