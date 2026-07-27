Новосибирца осудили после ДТП с тяжело пострадавшим водителем

Суд назначил виновнику аварии два года ограничения свободы Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Ленинский районный суд Новосибирска вынес приговор Алексею Островскому по делу о нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как установил суд, утром 19 декабря 2025 года мужчина ехал на автомобиле по улице Станционной. При перестроении из правой полосы в левую он, опережая попутный автомобиль, потерял управление, допустил занос и выехал на встречную полосу.

Там его автомобиль столкнулся с Toyota Corolla. В результате аварии водитель встречной машины получил тяжкий вред здоровью.

В суде Алексей Островский полностью признал свою вину.

Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 264 УК РФ и назначил наказание в виде двух лет ограничения свободы.

Приговор Ленинского районного суда Новосибирска пока не вступил в законную силу.

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