Минтранс Новосибирской области проверит ремонт трассы Новосибирск – Павлодар

Ежедневно по трассе движется несколько видов транспорта. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Завтра, 28 июля, представители министерства транспорта Новосибирской области проверят ход ремонта трассы Новосибирск – Кочки – Павлодар. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Эта дорога входит в региональную опорную сеть и связывает пять районов области. Ежедневно по ней движутся грузовой и общественный транспорт, пассажирские и школьные автобусы. Ремонт обеспечит стабильное сообщение для жителей нескольких десятков населенных пунктов.

Ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что ремонт трассы до аэропорта Толмачево обойдется региональному бюджету в 253 млн рублей. Работы завершатся к августу текущего года.

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