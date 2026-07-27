Новосибирца арестовали после стрельбы по детям с балкона дома

Мужчину обвиняют в хулиганстве после двух случаев стрельбы по несовершеннолетним Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске суд заключил под стражу 29-летнего местного жителя, обвиняемого в хулиганстве. По версии следствия, он дважды открывал стрельбу из пневматической винтовки по несовершеннолетним. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

По данным следствия, ночью 21 июля 2026 года мужчина, находясь на балконе квартиры на четвертом этаже дома на улице Есенина в Дзержинском районе, из хулиганских побуждений выстрелил из пневматической винтовки в сторону 13-летней девочки, проходившей по двору.

Пострадавшую доставили в больницу. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Спустя несколько дней, как считают следователи, обвиняемый вновь открыл стрельбу и выстрелил в двух несовершеннолетних подростков.

Мужчине предъявили обвинение по статье «Хулиганство». По ходатайству следствия и с учетом мнения прокуратуры суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжает

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