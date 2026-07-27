В Новосибирске светофор на Красном проспекте отключат на два часа

В Новосибирске 27 июля с 15:30 до 17:30 будет отключен светофорный объект на пересечении Красного проспекта и улицы Ядринцевской. Об этом предупредили в пресс-службе Центра организации дорожного движения Новосибирской области.

На это время запланирована замена 81 метра контрольного кабеля. В ЦОДД водителей просят быть внимательными, руководствоваться дорожными знаками и соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, в Новосибирске также временно ограничили движение транспорта на нескольких улицах. На Серебренниковской проезжую часть сужают до 14 августа из-за ремонта теплотрасс. С 17 по 31 июля ограничения вводят на пересечении Котовского и Ватутина, на Кропоткина и на Коммунистической у дома №22 по Красному проспекту.

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