Актер Петр Рыков назвал Нижний Новгород городом с сильным характером

Премьера третьего сезона сериала «Кордон» состоится 10 августа. Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Актер Петр Рыков, известный по роли Саши Дымова в сериале «Кордон», рассказал о съемках нового сезона и своем отношении к родным местам. Об этом сообщает издание NewsNN.

Премьера третьего сезона сериала «Кордон» состоится 10 августа на телеканале ТВ-3. Рыков признался, что ему было особенно приятно возвращаться в Новгородскую область, где проходили съемки – по его словам, там много воздуха, леса и ощущение простора, которое запомнилось с детства. Актер нечасто бывает в родном городе, но каждый раз узнает его по спокойствию и неспешному ритму жизни.

Артист также поделился впечатлениями от Нижнего Новгорода, где в 2024 году снимался в сериале «Злые люди». Он назвал город местом с сильным характером и узнаваемой атмосферой, особенно отметив исторический центр и виды на слияние Оки и Волги, и выразил желание вернуться туда снова.

Рыков рассказал, что за три сезона его герой Саша Дымов стал спокойнее и мудрее, но сохранил внутренний стержень и чувство долга. По словам актера, в новом сезоне ставки выше – самые сложные испытания ждут героя в личной жизни. Съемки длились восемь месяцев, и самым трудным был плотный график и постоянные поездки между Москвой и Новгородской областью.

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