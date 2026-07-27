Более 2,3 тысячи новосибирцев пострадали от укусов клещей

Роспотребнадзор напомнил о правилах защиты и действиях при укусе Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года в Новосибирске зарегистрировали 2352 случая укусов клещей. Они могут быть переносчиками клещевого энцефалита, боррелиоза и других опасных инфекций. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

По данным Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области, для защиты от клещей во время прогулок рекомендуется носить светлую одежду с длинными рукавами и штанинами, использовать репелленты с пометкой «от клещей», а после возвращения домой тщательно осматривать тело, волосы и складки кожи. Владельцам домашних животных также советуют регулярно обрабатывать питомцев специальными средствами.

Самым надежным способом профилактики клещевого энцефалита специалисты называют вакцинацию. Она помогает сформировать иммунитет, предотвращает развитие заболевания или облегчает его течение и защищает в период активности клещей с апреля по октябрь.

Если клещ все же присосался, не следует давить его, смазывать маслом, кремом или спиртом, а также прижигать. Удалить клеща необходимо как можно быстрее, лучше всего в травмпункте или поликлинике по месту жительства.

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