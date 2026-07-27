Пилот из Новосибирска оштрафован за полет без уведомления

Пилот выполнил полет на легкомоторном самолете Piper PA-28 с посадочной площадки «Мочище» без уведомления. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирская транспортная прокуратура оштрафовала местного жителя, совершившего полет без уведомления диспетчеров. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской прокуратуры Новосибирской области.

Стало известно, что в мае 2026 года пилот выполнил полет на легкомоторном самолете Piper PA-28 с посадочной площадки «Мочище», не уведомив орган обслуживания воздушного движения.

По инициативе транспортного прокурора мужчину оштрафовали по статье 11.4 КоАП РФ за нарушение правил использования воздушного пространства.

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