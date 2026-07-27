В Новосибирской области красная икра за полгода подорожала на 6%

Самый заметный рост цен пришелся на март 2026 года Фото: Нина ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области за первое полугодие 2026 года стоимость килограмма красной икры выросла с 9 755 до 10 364 рублей. За шесть месяцев продукт подорожал примерно на 6%. Об этом стало известно из данных Новосибирскстата.

В январе средняя стоимость килограмма красной икры составляла 9 755,33 рубля. Уже в феврале цена выросла до 9 879,22 рубля.

Наиболее заметное повышение произошло в марте, когда стоимость увеличилась до 10 325,91 рубля. В апреле килограмм икры подорожал еще до 10 363,75 рубля.

В мае средняя цена незначительно снизилась до 10 357,13 рубля, однако уже в июне вновь достигла 10 363,75 рубля.

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