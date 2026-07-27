Бийский режиссер готов продать квартиру ради съемок нового фильма

Он выпустил несколько независимых картин. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Бийский режиссер Сергей Жизненный, известный по фильму «Сибирский потрошитель», планирует продать свою квартиру, чтобы вложить около миллиона рублей в съемки новой картины. Об этом сообщает издание «Бийский рабочий».

В этом году исполняется 25 лет с тех пор, как Жизненный снял свой первый художественный фильм. За это время он выпустил несколько независимых картин, включая «Дюраль», «Поимей сто друзей», «Пока навсегда» и «Реинкарнацию». Но наибольшую известность режиссеру принес хоррор «Сибирский потрошитель», основанный на истории новокузнецкого серийного убийцы Александра Спесивцева. Картина вызвала широкий общественный резонанс далеко за пределами Алтайского края.

Жизненный снимает кино практически в одиночку – сам пишет сценарии, ищет актеров, работает с камерой и монтирует. Бюджет «Сибирского потрошителя» составил 140 тысяч рублей. Режиссер признается, что не занимается кино ради заработка, а потому что не может иначе. По его словам, жизнь без съемок становится скучной, и он готов снова начать все сначала, несмотря на критику знакомых.

Сейчас Жизненный планирует продать квартиру и вложить вырученные деньги в новый проект. Он допускает, что ради этого ему даже придется уйти с работы, потому что процесс съемок полностью захватывает. Режиссер мечтает о больших бюджетах и большом кино, а Бийск называет своей стартовой площадкой.

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