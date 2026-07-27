В Новосибирской области восстановят 100 км федеральных дорог в 2026 году

Продолжается ремонт двух объектов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области продолжают приводить к нормативу федеральные трассы, в том числе Северный обход Новосибирска и участки дорог Р-254 «Иртыш», Р-255 «Сибирь» и Р-256 «Чуйский тракт». Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.

Через область проходит один из крупнейших транспортных узлов Сибири, по самым загруженным участкам ежедневно проезжает от 40 до 70 тысяч машин. Чтобы не мешать автомобилистам в дневное время, основные работы на участках с высокой интенсивностью движения выполняют ночью. На удаленных от населенных пунктов отрезках с меньшим потоком машин организовали реверсивное движение.

Всего в 2026 году дорожники восстановят изношенное покрытие на 100 километрах федеральных дорог региона. Помимо устройства слоев износа, продолжается ремонт еще двух объектов – на трассе Р-254 и Северном обходе Новосибирска в районе села Барлак. Ввести эти объекты в эксплуатацию планируют в 2027 году.

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