Тело мужчины нашли под окнами 10-этажного дома в Новосибирске

Следователи проводят осмотр места происшествия. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске нашли тело мужчины под окнами дома. Об этом сообщили в телеграм-канале АСТ-54 Black.

Тело обнаружили под окнами дома №3 на улице Виталия Потылицына. В пресс-службе СУ СК России по региону КП-Новосибирск сообщили, что следственным отделом по Октябрьскому району проводится процессуальная проверка.

Следователи проводят осмотр места происшествия, устанавливают обстоятельства произошедшего.

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