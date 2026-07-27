Тело мужчины нашли под окнами 10-этажного дома в Новосибирске

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирске нашли тело мужчины под окнами дома. Об этом сообщили в телеграм-канале АСТ-54 Black.
Тело обнаружили под окнами дома №3 на улице Виталия Потылицына. В пресс-службе СУ СК России по региону КП-Новосибирск сообщили, что следственным отделом по Октябрьскому району проводится процессуальная проверка.
Следователи проводят осмотр места происшествия, устанавливают обстоятельства произошедшего.
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