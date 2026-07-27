В Новосибирской области ищут пропавшего 66-летнего мужчину

Житель Маслянинского округа ушел из дома 26 июля и не вернулся. Фото: ПО «ЛизаАлерт» по Новосибирской области.

В деревне Петропавловка Маслянинского муниципального округа Новосибирской области пропал 66-летний Иван Евстратов. О его местонахождении ничего не известно с 26 июля. Об этом сообщает ПО «ЛизаАлерт» по Новосибирской области.

Поисковики сообщили, что Иван Григорьевич Евстратов вышел из дома 26 июля и не вернулся.

Приметы мужчины: рост 167 сантиметров, худощавое телосложение, русые с сединой волосы, сине-зеленые глаза.

В день исчезновения он был одет в рубашку в черно-синюю клетку, штаны коричнево-зеленого камуфляжного цвета, камуфляжную кепку и белые резиновые сапоги.

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