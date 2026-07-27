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НовостиПроисшествия27 июля 2026 7:06

В Новосибирске за неделю спасатели выезжали на 42 происшествия

Помощь получили 24 человека, включая детей
Валерия МОРГУНЕНКО
Чаще всего спасатели выезжали для профилактических работ на воде.

Чаще всего спасатели выезжали для профилактических работ на воде.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

С 20 по 26 июля муниципальная аварийно-спасательная служба Новосибирска приняла 73 обращения и совершила 42 выезда. Статистику публикует пресс-служба МАСС Новосибирска.

Чаще всего спасатели выезжали для профилактических работ на воде – 19 раз. Обеспечение доступа при угрозе жизни и здоровью потребовалось в 11 случаях. Трижды спасатели снимали кольца и иные предметы.

Всего помощь получили 24 человека, спасены 15, из них четверо детей. На воде спасены семь человек. Муниципальная аварийно-спасательная служба напоминает, что при происшествии необходимо звонить по телефону 231-06-49 или единому номеру 112.

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