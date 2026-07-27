В Новосибирске за неделю спасатели выезжали на 42 происшествия

Чаще всего спасатели выезжали для профилактических работ на воде. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

С 20 по 26 июля муниципальная аварийно-спасательная служба Новосибирска приняла 73 обращения и совершила 42 выезда. Статистику публикует пресс-служба МАСС Новосибирска.

Чаще всего спасатели выезжали для профилактических работ на воде – 19 раз. Обеспечение доступа при угрозе жизни и здоровью потребовалось в 11 случаях. Трижды спасатели снимали кольца и иные предметы.

Всего помощь получили 24 человека, спасены 15, из них четверо детей. На воде спасены семь человек. Муниципальная аварийно-спасательная служба напоминает, что при происшествии необходимо звонить по телефону 231-06-49 или единому номеру 112.

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