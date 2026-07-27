Частный сектор в Новосибирске остался без света из-за повреждения кабеля

В Ленинском районе Новосибирска энергетики устраняют повреждение кабельной линии, из-за которого без света остались жители многоквартирного дома на улице Титова и нескольких улиц в частном секторе. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Россети Новосибирск».
На месте работают три бригады компании – всего десять специалистов и пять единиц спецтехники, включая электротехническую лабораторию. Энергетики обследуют линию с помощью специализированного оборудования, чтобы найти точное место повреждения и заменить участок кабеля.
Многоквартирный дом и примерно половину частных потребителей уже запитали от дизельного генератора, который компания направила на время ремонта. Полное восстановление электроснабжения планируют завершить к 17:00.
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