Частный сектор в Новосибирске остался без света из-за повреждения кабеля

Энергетики обследуют линию. Фото: АО «Россети Новосибирск»

В Ленинском районе Новосибирска энергетики устраняют повреждение кабельной линии, из-за которого без света остались жители многоквартирного дома на улице Титова и нескольких улиц в частном секторе. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Россети Новосибирск».

На месте работают три бригады компании – всего десять специалистов и пять единиц спецтехники, включая электротехническую лабораторию. Энергетики обследуют линию с помощью специализированного оборудования, чтобы найти точное место повреждения и заменить участок кабеля.

Многоквартирный дом и примерно половину частных потребителей уже запитали от дизельного генератора, который компания направила на время ремонта. Полное восстановление электроснабжения планируют завершить к 17:00.

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