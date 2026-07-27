В Новосибирске забил многометровый фонтан воды на улице Объединения

В СГК сообщили, что причиной стал дефект на теплосети во время гидравлических испытаний Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На улице Объединения в Новосибирске днем забил многометровый фонтан воды. В «СГК-Новосибирск» пояснили КП-Новосибирск, что произошел выход воды из-за дефекта на теплосети.

Фонтан появился рядом с домом №39 на улице Объединения. Очевидцы сняли происходящее на видео и опубликовали кадры в соцсетях.

Как сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе «СГК-Новосибирск», выход воды произошел в контуре гидравлических испытаний.

— Участок оперативно отключен, готовимся к ремонту. По состоянию на 12 часов проезжая часть и тротуар были почищены, — сообщили в компании.

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