Ученые НГТУ разрабатывают метод оценки качества электроэнергии на ж/д

Сейчас разработчики уже создали программное обеспечение для анализа. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске ученые технического университета работают над новым методом оценки качества электроэнергии на железнодорожных объектах. Разрабатываемый подход позволяет определить наиболее важные параметры сети и вычислить интегральный показатель. Об этом сообщили в пресс-службе НГТУ НЭТИ.

На железных дорогах даже кратковременные скачки напряжения могут привести к сбоям в работе критически важных систем. При этом стандартные требования ГОСТ дают лишь базовую оценку, а на практике каждый объект требует индивидуального подхода, отметил аспирант факультета энергетики вуза Виталий Лесс.

По словам исследователя, попытка обеспечить единый высокий стандарт для всех потребителей может обернуться неоправданными затратами. Поэтому он предложил метод, который объединяет все нормируемые параметры и добавляет те, что не регламентируются ГОСТ, но важны для конкретных объектов. В основе метода лежит нечеткая логика – оценка выражается не в точных цифрах, а в лингвистических переменных: «хорошее качество», «допустимое», «неудовлетворительное». Это позволяет отойти от жестких математических порогов и сделать оценку более гибкой.

Для расчета интегрального показателя используют регламентированные параметры и весовые коэффициенты, полученные на основе экспертных оценок. Сейчас разработчики уже создали программное обеспечение для анализа и подготовки протокола по ГОСТу. В планах – добавить расчет интегрального показателя с выдачей нечеткого вывода о качестве электроэнергии и рекомендаций для тех, кто принимает решения по улучшению системы.

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