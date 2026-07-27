В Новосибирске за неделю произошло 30 пожаров

За прошедшую неделю в городе зарегистрировали один пожар с пострадавшими в многоквартирном доме Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшую неделю в Новосибирске произошло 30 пожаров. В одном из них, в многоквартирном доме Ленинского района, травмы получили два человека. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

В жилом секторе зарегистрировали девять пожаров. Пять из них произошли в многоквартирных домах, два — в частных, еще два — в банях, гаражах и других надворных постройках.

Кроме того, 10 пожаров произошло в нежилых зданиях, один — на транспортном средстве. Еще 10 возгораний зафиксировали на других объектах.

В мэрии Новосибирска напомнили, что в жаркую и ветреную погоду особенно важно соблюдать правила пожарной безопасности. Нарушение требований может привести к тяжелым последствиям и крупным природным пожарам. В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по телефонам 101 или 112.

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