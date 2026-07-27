В Новосибирской области увольнение балетмейстера за прогул признали незаконным

Женщину уволили за прогул, но она объяснила, что занятие отменили из-за малой численности группы и занятости зала. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирский районный суд признал незаконным увольнение балетмейстера Дома культуры поселка Красный Яр. Несмотря на отмену занятия, педагога уволили за прогул, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Женщину уволили за прогул в июле 2025 года, но она объяснила, что занятие отменили из-за малой численности группы и занятости зала для пострадавших при взрыве в жилом доме. Заведующая ДК согласовала перенос занятия.

Выяснилось, что работодатель нарушил порядок: письменное объяснение затребовали после вынесения приказа об увольнении. Суд отменил приказ, восстановил балетмейстера в должности и взыскал зарплату за вынужденный прогул – 330 938 рублей, компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей и расходы на юриста – 40 тысяч рублей. Решение в части восстановления подлежит немедленному исполнению.

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