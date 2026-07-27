По данным УФСБ, мужчина переводил деньги участникам запрещенной в России террористической организации. Фото: стоп-кадр из видео УФСБ России по Новосибирской области.

В Новосибирске сотрудники УФСБ задержали иностранного гражданина, подозреваемого в финансировании терроризма. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Об этом КП-Новосибирск сообщили в региональном отделении УФСБ России.

По информации УФСБ России по Новосибирской области, задержанный является сторонником запрещенной в России международной террористической организации.

В Новосибирске задержали иностранца по делу о финансировании терроризма

По версии следствия, мужчина неоднократно переводил денежные средства за границу участникам террористической организации. В ведомстве уточнили, что он нелегально находился на территории Новосибирска и зарабатывал частным извозом.

Следственный отдел УФСБ России по Новосибирской области возбудил в отношении иностранца уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ. Фигуранта задержали в порядке статьи 91 УПК РФ.

В УФСБ сообщили, что мужчина признал вину и сотрудничает со следствием. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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