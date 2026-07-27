С улиц Новосибирска за неделю вывезли 2 139 тонн смета и грязи

Коммунальщики отмыли 8 027 километров дорог и тротуаров. Фото: мэрия Новосибирска

В Новосибирске подвели итоги уборки улиц и магистралей за неделю с 20 по 26 июля. На городские дороги и тротуары выходили от 250 до 356 машин спецтехники и от 176 до 330 дорожных рабочих. С улиц вывезли 1 923 кубометра мусора и 2 139 тонн смета и грязи. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Коммунальщики отмыли 8 027 километров дорог и тротуаров, 633 остановки общественного транспорта, 505 дорожных знаков, 364 парковки и островка безопасности. Также они очистили 230 погонных метров пешеходных ограждений, 34 562 погонных метра разделительных барьеров типа «джерси» и 48 224 погонных метра волновых ограждений.

Подметанием и очисткой охватили 1 904 километра тротуаров и дорог, 3 569 остановок и заездных карманов, 802 парковки и островка безопасности, 227 пешеходных переходов и 420 ограждений. Кроме того, рабочие скосили 119 гектаров газонов и провели обрезку веток и поросли.

Продолжается поддерживающий ремонт дорожного полотна – восстановили 6 115 погонных метров дорог. Также нанесли 140 525 погонных метров дорожной разметки.

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