Новосибирская область стала лидером СФО по обороту торговли и общепита

В отрасли занято около 20% всех работников экономики Новосибирской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирская область уверенно лидирует в Сибирском федеральном округе по обороту розничной и оптовой торговли, а также вышла на первые позиции по обороту общественного питания, сообщает пресс-служба Правительства региона.

Губернатор Андрей Травников поздравил работников торговли с профессиональным праздником и отметил, что эта сфера – важная часть экономики региона.

– Во все кризисы мы убеждались, что наличие оптовой торговли, распределительных мощностей позволяет нам обеспечить как жителей огромного мегаполиса, так и жителей отдаленных сельских населенных пунктов без сбоев, – подчеркнул он.

В регионе работают более 34 тысяч объектов потребительского рынка, в отрасли занято около 20% всех работников. За январь-май 2026 года розничный товарооборот составил 530,6 млрд рублей (106% к 2025 году), оборот общественного питания – 45,1 млрд рублей (110,2%).

Для поддержки сельской торговли предусмотрены субсидии: в 2025 году 76 субсидий на 14,6 млн рублей получили предприниматели из 25 районов. В 2026 году на эти цели выделено 21 млн рублей.

На маркетплейсах запущены разделы «Сделано в Новосибирской области», где представлено более 130 тысяч товаров от 71 бренда. Также проводятся ярмарки и гастрофестивали.

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