В Новосибирске обновили около километра трамвайных путей на двух улицах

Движение трамваев возобновили в обычном режиме по прежним схемам. Фото: телеграм-канал Максима Кудрявцева

В Новосибирске завершили работы по обновлению трамвайных путей на улицах Мира и Оловозаводской. Об этом сообщил мэр Максим Кудрявцев в своем телеграм-канале.

Общая протяженность обновленного участка составила почти километр. В связи с завершением ремонта движение трамваев маршрутов №10 и №15 возобновили в обычном режиме по прежним схемам.

Сейчас рабочие заканчивают обустройство платформ на остановке «Брюллова» с обеих сторон. Также они монтируют пандусы на прилегающих к остановке территориях.

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