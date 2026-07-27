В Новосибирске обновили около километра трамвайных путей на двух улицах

В Новосибирске завершили работы по обновлению трамвайных путей на улицах Мира и Оловозаводской. Об этом сообщил мэр Максим Кудрявцев в своем телеграм-канале.
Общая протяженность обновленного участка составила почти километр. В связи с завершением ремонта движение трамваев маршрутов №10 и №15 возобновили в обычном режиме по прежним схемам.
Сейчас рабочие заканчивают обустройство платформ на остановке «Брюллова» с обеих сторон. Также они монтируют пандусы на прилегающих к остановке территориях.
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