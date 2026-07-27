Новосибирская прокуратура добилась заключения договоров водопользования с СНТ

СНТ забирали воду из водохранилища через трубу без договора и внесения платы в бюджет. Фото: пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Прокуратура Ордынского района провела проверку соблюдения природоохранного законодательства при использовании водных объектов и добилась заключения договоров водопользования с двумя СНТ. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Установлено, что два садоводческих товарищества забирали воду из Новосибирского водохранилища через водозаборную трубу без заключения договора водопользования и без внесения платы в бюджет. Прокурор внес представления председателям СНТ и обратился в суд.

После вмешательства надзорного ведомства товарищества заключили договоры с Верхне-Обским бассейновым водным управлением. Ежегодно в федеральный бюджет будет поступать более 511 тысяч рублей.

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