Новосибирская прокуратура добилась заключения договоров водопользования с СНТ

Прокуратура Ордынского района провела проверку соблюдения природоохранного законодательства при использовании водных объектов и добилась заключения договоров водопользования с двумя СНТ. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.
Установлено, что два садоводческих товарищества забирали воду из Новосибирского водохранилища через водозаборную трубу без заключения договора водопользования и без внесения платы в бюджет. Прокурор внес представления председателям СНТ и обратился в суд.
После вмешательства надзорного ведомства товарищества заключили договоры с Верхне-Обским бассейновым водным управлением. Ежегодно в федеральный бюджет будет поступать более 511 тысяч рублей.
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