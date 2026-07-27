В Новосибирске женщину осудят за мошенничество на 16 млн рублей при продаже авто

Сибирячка уже была осуждена на 7,5 лет колонии общего режима за 20 аналогичных эпизодов. Фото: Мария Ворнакова.

Калининский районный суд Новосибирска рассмотрит уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве на сумму более 16 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

С 2021 по 2024 год она предлагала потерпевшим купить автомобили по заниженной цене якобы с «закрытых торгов» судебных приставов. Получая предоплату, она распоряжалась деньгами по своему усмотрению.

В марте 2026 года сибирячка уже была осуждена на 7,5 года колонии общего режима за 20 аналогичных эпизодов. Теперь суд рассмотрит еще одно дело по факту мошеннических действий. Заседание назначено на 4 августа 2026 года.

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