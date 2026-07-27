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НовостиПроисшествия27 июля 2026 4:41

В Новосибирске женщину осудят за мошенничество на 16 млн рублей при продаже авто

Выявлено несколько эпизодов
Валерия МОРГУНЕНКО
Сибирячка уже была осуждена на 7,5 лет колонии общего режима за 20 аналогичных эпизодов.

Сибирячка уже была осуждена на 7,5 лет колонии общего режима за 20 аналогичных эпизодов.

Фото: Мария Ворнакова.

Калининский районный суд Новосибирска рассмотрит уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве на сумму более 16 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

С 2021 по 2024 год она предлагала потерпевшим купить автомобили по заниженной цене якобы с «закрытых торгов» судебных приставов. Получая предоплату, она распоряжалась деньгами по своему усмотрению.

В марте 2026 года сибирячка уже была осуждена на 7,5 года колонии общего режима за 20 аналогичных эпизодов. Теперь суд рассмотрит еще одно дело по факту мошеннических действий. Заседание назначено на 4 августа 2026 года.

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