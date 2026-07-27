Краснокнижный лишайник лобарию нашли в Новосибирской области

Вид сокращается в численности. Фото: Государственный заповедник «Васюганский»

В Новосибирской области сотрудники заповедника «Васюганский» нашли редкий лишайник во время обследования территории. Речь идет о лобарии легочной – низшем растении, которое занесено в Красную книгу России, а также Томской и Новосибирской областей. Об этом сообщили в пресс-службе заповедника.

В региональных списках ему присвоена вторая категория редкости, то есть вид сокращается в численности. Этот лишайник считается природным индикатором чистоты воздуха, потому что селится только в самых экологически благополучных лесах. Свое видовое название он получил из-за слоевища, напоминающего ткань легкого, – его неровная ячеистая поверхность достигает 10-25 сантиметров в ширину.

Лобария представляет собой сложный трехкомпонентный организм, состоящий из гриба, зеленой водоросли и особых бактерий. Гриб снабжает водоросль водой и минералами, а водоросль вырабатывает органику для питания всех частей лишайника. В сырую погоду растение становится ярко-зеленым, в сухую – коричневатым или сероватым. Обитает оно в старых влажных и пойменных лесах, чаще всего на лиственных деревьях – рябине, иве, березе или осине.

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