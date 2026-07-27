За неделю новосибирские пожарные спасли девять человек

В результате возгораний два человека получили травмы, погибших нет. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области с 20 по 26 июля произошло 89 пожаров, сообщает пресс-служба МЧС России по Новосибирской области. Из них 38 – горение мусора и сухой растительности.

В результате возгораний два человека получили травмы, погибших нет. Пожарные вывели девять человек из задымленных помещений. Так, 20 июля пожарные спасли трех человек в административном здании на стадионе «Спартак», 21 июля – четырех на улице Вертковская, 24 июля – двоих в девятиэтажке на Титова.

В субботу, 25 июля, на улице Авиационной загорелся двухэтажный частный дом. Огонь повредил дом, гараж и уничтожил три автомобиля. Причина возгорания устанавливается.

МЧС России по Новосибирской области напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

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