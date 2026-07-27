В месяц тысячи жительниц Новосибирской области получают пособия по беременности

Подать заявление можно несколькими способами. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Ежемесячно более двух тысяч жительниц Новосибирской области получают выплаты в связи с беременностью. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Отделения Социального фонда России.

Речь идет о пособии по беременности и родам, а также о едином пособии для будущих мам. Единое пособие назначают тем, кто встал на учет в женской консультации на ранних сроках — до 12 недель. Второй вид выплат получают работающие женщины по месту службы. Студентки очной формы обучения или те, кто потерял работу из-за ликвидации предприятия, оформляют его через областное Отделение СФР.

В ведомстве отметили, что подать заявление можно несколькими способами. Самый удобный вариант — через портал госуслуг. Также документы принимают в многофункциональных центрах и в клиентских службах Фонда.

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