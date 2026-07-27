Эксперты рассказали, как получить грант на развитие проекта в Новосибирской области

Начальник управления по связям с общественностью и патриотическому воспитанию Министерства региональной политики НСО Ирина Соловьева, руководитель Дома общественных организаций НСО Надежда Баранова, ведущий пресс-конференции Вадим Алексеев Фото: Галина ПОНОМАРЁВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области существует множество возможностей финансирования креативных идей: от Фонда президентских грантов до региональных конкурсов для физических лиц. Эксперты Дома общественных организаций и Министерства региональной политики рассказали, как правильно готовить заявку, на что обращают внимание эксперты и что делать, чтобы реализовать проект.

На получение грантовой поддержки разного уровня могут претендовать как некоммерческие организации, так и физические лица. Так, из Фонда президентских грантов в 2026 году Новосибирская область получила поддержку на 59 социально значимых проектов на сумму свыше 100 миллионов рублей.

Для физических лиц с 2020 года в регионе работает конкурс общественных стартапов «Со мной регион успешнее». За это время поддержано более 2 тысяч инициатив. Самому молодому участнику было 15 лет, а самому опытному заявителю - 91 год.

По словам начальника управления по связям с общественностью и патриотическому воспитанию Министерства региональной политики Новосибирской области Ирины Соловьевой, иногда люди начинают придумывать идею, когда конкурс уже объявлен, но это неправильная позиция.

- Когда конкурс объявлен, уже пора начинать упаковывать идею в социальный проект, а не придумывать, как она будет создана. Идею необходимо придумать заранее. Можно изучить опыт прошлых лет, посмотреть, какие проекты поддержали в прошлом году, - посоветовала Ирина Соловьева.

Подача заявок на получение грантов доступна по разным направлениям. В 2026 году самым популярным из них стало сохранение исторической памяти. На него пришлось больше всего одобренных заявок: 37 проектов из 70 поданных. Также в топ вошли: охрана здоровья граждан, пропаганда ЗОЖ, развитие институтов гражданского общества, социальное обслуживание, поддержка граждан, культура и искусство, наука и образование.

Руководитель Дома общественных организаций Новосибирской области Надежда Баранова посоветовала перед подачей заявки проконсультироваться со специалистами.

- Перед тем как начать заполнять заявку на грант сходите в Дом общественных организаций, проконсультируйтесь, чтобы сделать это правильно. Потому что, даже если у вас суперинтересная идея, важно понимать, как ее оформить, как работать со своей сметой и потом отчитаться. Всему надо учиться, - рассказала Надежда Баранова.

Эксперты добавили, что в случае одобрения заявки с момента ее подачи до получения денежных средств в среднем проходит 3 - 5 месяцев.