Экспедиция художника Рериха прошла через Новосибирск 100 лет назад

Семья Рерихов провела в Новосибирске восемь дней. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск. Перейти в Фотобанк КП

Ровно 100 лет назад через Новосибирск проходила Центрально-Азиатская экспедиция Николая Рериха, ставшая одним из самых масштабных путешествий XX века. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирского городского архива.

В 1926 году художник останавливался в городе дважды: по пути на Алтай и на обратной дороге после похода к Белухе, которую Рерих называл «Владычицей Алтая». После возвращения с маршрута семья Рерихов провела в Новосибирске восемь дней. Здесь они отдыхали, набирались сил и готовились к следующему этапу путешествия.

В архиве отметили, что история этой экспедиции сохранилась не только в дневниках и книгах, но и в фотографиях. Несколько снимков, сделанных в Новосибирске в августе 1926 года, до сих пор напоминают о том, как тесно история города переплетается с историей мировой культуры.

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