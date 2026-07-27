Бывшая супруга ударила ножом экс-мужа во время ссоры в Тогучине

Женщина ударила экс-супруга ножом в ответ на побои. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Тогучинский районный суд Новосибирской области вынес приговор местной жительнице, виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью: сибирячка ранила бывшего мужа ножом во время ссоры. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

8 марта 2026 года между обвиняемой и ее бывшим супругом произошел конфликт во дворе дома в Тогучине. Мужчина ударил женщину по лицу и голове. В ответ она взяла хозяйственный нож и нанесла ему несколько ударов, причинив тяжкий вред здоровью.

В суде сибирячка признала вину, но от дачи показаний отказалась. Суд приговорил ее к двум годам колонии общего режима, но отсрочил наказание до достижения ребенком 14 лет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX