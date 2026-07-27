Родственник умершего новосибирца погасил его долг в 800 тысяч ради наследства

Долг по алиментам был погашен полностью. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Родственникам умершего жителя Коченевского района Новосибирской области пришлось заплатить почти 800 тысяч рублей, чтобы получить наследство. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по региону.

В 2022 году судебные приставы возбудили исполнительное производство против мужчины по взысканию задолженности по алиментам. Сумма долга превышала 800 тысяч рублей. Должник официально нигде не работал, а с его банковских счетов списывались лишь незначительные суммы. Кроме того, приставы наложили запрет на продажу единственного жилья гражданина.

Недавно мужчина скоропостижно скончался, и производство приостановили. Однако позже в службу обратился один из его родственников, который захотел вступить в наследство. Поскольку наследники отвечают по долгам умершего, он решил оплатить задолженность. Через несколько дней после получения квитанции долг по алиментам был погашен полностью.

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