Вернуть билет на электричку в Новосибирской области можно только через кассу

Вернуть билет на обычную электричку можно только в случае отмены поезда или задержки более чем на час. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области билеты на пригородные поезда без указания мест останутся невозвратными. Об этом сообщает телеграм-канал «Новосибирские железные дороги».

Ранее распространившаяся информация о том, что с 1 сентября билеты на электрички можно будет вернуть онлайн, оказалась неверной. Новые поправки в федеральные правила касаются только пригородных поездов с указанием мест. В Западной Сибири такие поезда курсируют в Алтайском крае – это экспрессы из Барнаула до Бийска, Рубцовска и Славгорода.

Поэтому вернуть билет на обычную электричку можно только в случае отмены поезда или задержки более чем на час. Для этого нужно обратиться в билетную кассу. Онлайн-возврат пока не предусмотрен.

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